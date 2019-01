Wieder höchste Lawinenwarnstufe im Westen

Von Sonntag bis Montagfrüh hat es an der Nordseite der Alpen innerhalb von 24 Stunden verbreitet wieder zwischen 20 und 60 Zentimeter Neuschnee gegeben. Zeitweise regnete es auch bis in höhere Lagen, informierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Besonders auf den höheren Bergen von Vorarlberg und Tirol gab es stellenweise sogar zwischen 80 und 100 Zentimeter Schneefall. Bis Dienstagvormittag erwartet die ZAMG an der Nordseite der Alpen nochmals verbreitet 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee. Ganz im Westen, wie am Arlberg, dürften rund 50 Zentimeter Schneehöhe hinzukommen, im Bereich der Hohen Tauern 60 bis 70 Zentimeter.

Im Flachgau haben die großen Neuschneemengen am Montagvormittag zu einem Unfall mit einer Dachlawine geführt, bei dem ein 47-Jähriger ums Leben gekommen ist. Vier Mitarbeiter einer Salzburger Firma waren in Faistenau mit dem Abschaufeln eines Daches beschäftigt, als sich der Schnee plötzlich löste und alle vier rund sechs Meter in die Tiefe riss. Zwei Arbeiter wurden komplett verschüttet, die anderen teilweise, sagte ein Polizeisprecher.

Höchste Lawinenwarnstufe

Der Neuschnee, aber auch der starke Wind haben die Lawinengefahr in weiten Teilen Westösterreichs wieder auf die höchste Warnstufe 5 gehievt ("sehr große" Gefahr). Sogar die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck ist davon betroffen, wo im nördlich der Stadt gelegenen Karwendel mehr Schnee gefallen ist, als erwartet. Aber auch im Rest Österreichs sind die Verhältnisse ausgesprochen heikel, es gilt verbreitet die zweithöchste Warnstufe (siehe Grafik unten). Neben der Gefahr durch Spontanlawinen kann der frische Triebschnee im Steilgelände schon bei geringster Zusatzbelastung losgetreten werden. Vor Touren und Variantenfahrten im freien Gelände wird dringendst abgeraten.

Die prekären Verhältnisse führen auch zu unzähligen Straßensperren. So musste in Niederösterreich am Montag die Hochkar Alpenstraße erneute auch für Einsatzkräfte gesperrt werden, somit sitzen 180 Personen am Hochkar fest. In der Steiermark sind immer noch mehr als 1000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten, im Bundesland Salzburg sind es sogar 17.000 Personen. Aber auch in Tirol, Vorarlberg und Oberösterreich sind etliche Verkehrsverbindungen gesperrt.

Die Schnee-, aber auch Regenfälle fordern auch im benachbarten Bayern die Einsatzkräfte, es gibt dort Lawinenabgänge und Überschwemmungen.

Wie geht es weiter?

Zum Dienstagnachmittag hin klingen Schneefall und Regen am Dienstag ab und die Wolken können auflockern. Der Wind ist besonders auf den Bergen anfangs noch kräftig bis stürmisch und wird zum Abend hin schwächer.

Am Mittwoch und Donnerstag scheint zumindest zeitweise die Sonne und es schneit oder regnet wenig bis gar nicht. Der Freitag sieht aus momentaner Sicht etwas wechselhafter aus, bringt aber keine größeren Neuschneemengen.

