Wende im "Entführungsfall": 88-Jährige wurde gefunden

Die Fahndung der Polizei ist beendet: Die 88-jährigen Frau, die Unbekannte am Dienstagnachmittag auf offener Straße in Eisenstadt in ein Auto setzten und wegbrachten, ist wieder aufgetaucht. Sie sei in Tirol gefunden worden. Einen entsprechenden Bericht der "Krone" bestätigte die Polizei der "Presse". Konkret in sei die 88-Jährige in Kitzbühel.

Seit gestern fahndete die Polizei fieberhaft nach der Frau. Sie war am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Esterhazystraße mit ihrer Pflegerin unterwegs, als zwei schwarze Limousinen anhielten. Eine Frau habe dann die Pflegerin weggeschubst. Die 88-Jährige sei in eines der Autos verfrachtet worden, die dann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bergkirche davongefahren seien. An der Tat sollen ein Mann und zwei Frauen beteiligt gewesen sein. Zur Identität des Entführungsopfers macht die Polizei aufgrund des Opferschutzes keine Angaben.

Mehr als 100 Beamte im Einsatz

Die Polizei leitete nach dem Vorfall eine umfassende Fahndung im gesamten Burgenland ein. Auch internationale Fahndungsmaßnahmen liefen an. Über die eingespielten Systeme trat die Exekutive in Kontakt mit den Polizeibehörden der Nachbarländer. Allein im Burgenland waren mehr als 100 Beamte fahndungstechnisch im Einsatz.

Auch Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) meldete sich am Dienstagabend zum zu Wort. Er ließ bereits anklingen: "Zur Stunde ist es nicht wirklich gesichert, ob es sich um eine Entführung im klassischen Sinn handelt."

(APA/red.)