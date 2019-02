„Man hätte ihn vorher einsperren können“

Die Presse: Auch eine Woche nach der Messerattacke wird noch immer darüber diskutiert, ob man den Täter von Dornbirn vorher hätte einsperren können. Der in Österreich geborene Türke war mit einem Aufenthaltsverbot belegt. Laut Innenministerium war eine Haft rechtlich unmöglich. Wie sehen Sie das?



Walter Obwexer: Nach dem Unionsrecht – und nur über das rede ich hier – war es möglich. Die einschlägigen EU-Richtlinien definieren Gründe, wonach ein Asylantragssteller – sofern es kein gelinderes Mittel gibt – in Haft genommen werden darf. Zu diesen zählt, wenn jemand mit einem Einreiseverbot belegt wurde und trotzdem illegal einreist. Oder wenn er eine Gefahr für die nationale Sicherheit oder die öffentliche Ordnung ist. Im Anlassfall hätte Österreich den Mann aus beiden Gründen vorher, also bereits während des Asylverfahrens, einsperren können.



Das Innenministerium vermutet, dass das Aufenthaltsverbot bereits abgelaufen ist. Gegen den Mann wurde, nachdem er bereits einmal gegen ein Einreiseverbot verstoßen hat, 2009 ein unbefristetes Verbot verhängt. Wie kann das überhaupt ablaufen?

