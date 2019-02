Neue Attraktion: Rutsche durch Grazer Schlossberg startet heute

Mit 25 bis 30 km/h geht es bergab – und am Ende ist es richtig steil. Heute, Mittwoch, eröffnet die Rutsche im Grazer Schlossberg, mit 64 Metern Höhe laut den Betreibern, den Brüdern Andreas, Ernst und Wolfgang Diesel, die weltweit höchste Underground-Rutsche. Die Fahrt über 175 Meter Länge dauert etwa 40 Sekunden.

Die Brüder Diesel, die unter anderem eine Kino-Kette betreiben, planen seit 2016 an der Rutsche, fertiggestellt wurde sie in weniger als einem halben Jahr Bauzeit, gearbeitet wurde bis in den Februar hinein. Am gestrigen Dienstag gab es noch letzte Vorbereitungen, heute startet der Publikumsbetrieb.

Mindestgröße für Kinder

Die Rutsche verläuft im Berg unter dem Uhrturm direkt neben dem Schloßberglift. Gerutscht wird auf speziellen Matten, die Füße stecken dabei in einer Tasche, die Körperhaltung sollte möglichst flach sein. Beschränkungen gibt es nur wenige - Kinder müssen eine Mindestkörpergröße von 1,30 Meter haben, Fahren unter Alkoholeinfluss ist verboten und es darf nur immer eine Person in der Rutsche sein, erst wenn die unten angekommen ist, darf oben die nächste starten.

Das Schema der Schlossbergrutsche. – (c) Diesel GmbH (Diesel GmbH)

Ein erster Eindruck: Gewöhnungsbedürftig ist am Anfang vor allem, dass es dunkel ist, nur ab und zu kommt etwas Licht durch ein Bullauge. Später allerdings kommen auch transparente Stellen, an denen mehr Licht in die Rutsche dringt. Nach einem flotten Start kommt eine lange und etwas flachere Passage gegen den Uhrzeigersinn, ehe es auch Richtungswechsel gibt und es am Ende richtig steil wird - und die Geschwindigkeit noch heftig steigt. Adrenalin fließt also durchaus, den Eindruck, dass es gefährlich ist, hat man aber nie.

Die Rutsche soll, so wünschen es sich die Betreiber, eine neue Attraktion für das Grazer Zentrum werden. Die Kosten pro Rutschvorgang liegen bei 5 Euro, dazu kommt noch das Ticket für den Lift. Und ab kommender Woche soll es auf der Website der Rutsche die Möglichkeit für eine Onlinebuchung geben, in der man für einen bestimmten Zeitkorridor seine Fahrt buchen kann. Das Ziel ist, dadurch lange Schlangen zu vermeiden.

www.schlossbergrutsche.at

(eko)