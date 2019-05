Mehr als 5000 Schüler bei Klima-Demos, nächste Woche kommt Greta

In Österreich gehen am Freitag zum zweiten Mal Schüler und Studenten für mehr Klimaschutz auf die Straße: Am Wiener Heldenplatz versammelten sich am Vormittag hunderte Demonstranten, vor allem Schüler, um dann gemeinsam durch die Innenstadt zu ziehen. Im Rahmen der internationalen "Fridays For Future"-Proteste finden in mehreren Städten Demonstrationen statt, in Graz wurden etwa 1000 demonstrierende Schüler gezählt, in Bregenz waren es 650 bis 700 Personen, in Linz 2000 und in Klagenfurt 300.

In Wien waren es laut Polizei rund 1500 Demonstranten. Sie taten ihren Unmut auch auf vielen Schildern kund, auf denen etwa "Make the climate cool again", "Keine Ausreden mehr" oder "Wir streiken, bis ihr handelt" zu lesen war. Die Redner bei der Anfangskundgebung riefen die - bereits wahlberechtigten - Teilnehmer dazu auf, bei der EU-Wahl am Sonntag mitzumachen: "Stimmt im Sinne von uns allen". Bei dem Protest konnten aber alle eine "Wahlkarte für die Zukunft" ausfüllen, die dann in einer gläsernen Urne vor dem Haus der Europäischen Union gesammelt und an einen Kommissionsvertreter übergeben wurden.

– APA

Anschließend wurde vor dem Rathaus die Forderung nach der Ausrufung des Klimanotstands an die Wiener Stadtregierung herangetragen. "Dies bedeutet eine Selbstverpflichtung, die Klimakrise als solche anzuerkennen, an die Bevölkerung zu kommunizieren und Klima- und Umweltschutzmaßnahmen in allen Belangen vorrangige Priorität einzuräumen", hieß es. Um 13.00 Uhr war dann am Wiener Heldenplatz die Schlusskundgebung angesetzt. Die Organisatoren kündigten an, die Proteste weiterhin solange fortzusetzen "bis die Politiker reagieren".

In Graz zogen die Teilnehmer ab 12 Uhr vom Mariahilferplatz über die Radetzkybrücke Richtung Hauptplatz und forderten: "Listen to us children." Diesmal mit dabei war ein E-Auto, das voran fuhr - es sei der erste "klimaneutrale Streik", so die Demo-Sprecher.

In Bregenz zogen rund 650 bis 700 Demonstranten, größtenteils Schüler, unter dem Motto "Raise your voice. Not the sea level" vom Bahnhof auf den Vorplatz des Vorarlberger Landhauses, wo die Schlusskundgebung stattfand.

In Linz zogen die Teilnehmer mit Transparenten und Fahnen auf denen u.a. stand "Klimastreik" oder "Fehlstunden verkraften wir, den Klimawandel nicht" vom Hauptplatz über die Nibelungenbrücke, das Urfahranermarkt Gelände und die Donaulände wieder zurück über die Donau bis zum Landhaus, wo die Schlusskundgebung stattfand. Die Polizei lobte die Demonstranten als sehr friedlich, es habe keinerlei Zwischenfälle gegeben.

In Klagenfurt startete die Protestveranstaltung mit etwa 200 Teilnehmern am Heiligengeistplatz in der Innenstadt. Von dort marschierten die Demonstranten zum Amt der Kärntner Landesregierung und anschließend zum Neuen Platz. Dass die Teilnahme an den Klima-Demos nicht als Entschuldigung für das Fernbleiben vom Unterricht anerkannt wird, störte die jungen Leute nicht. Organisatorin Nina Weberhofer meinte gegenüber dem ORF Kärnten: "Wieso sollten wir für eine Zukunft lernen, die wir nicht haben. Deswegen nehmen wir diese unentschuldigten Fehlstunden in Kauf. Wir haben nur diese eine Chance, diese paar Jahre, um etwas gegen den Klimawandel zu tun." Die jüngste innenpolitische Krise könnte auch der Klimabewegung zu Gute kommen, sagte Weberhofer, weil sich nun auch jüngere Leute mit er Politik auseinandersetzen.

Beim ersten großen Klimastreik am 15. März waren in Österreich mehr als 20.000 Schüler und Studenten auf die Straße gegangen, weltweit waren es laut „Fridays For Future“ 1,6 Millionen Menschen.

Greta kommende Woche bei Demo

Noch mehr Menschen als im März könnte es potentiell kommenden Freitag geben. Am 31. Mai hat sich Greta Thunberg, die einige Tage davor bei der Klimakonferenz „R20 Austrian World Summit“ in der Hofburg auftreten wird, auch zur Klimademo am Heldenplatz angesagt. Das verkündete „Fridays for Future Vienna“ am Freitag über Soziale Medien.

Auch am Dienstag könnte es bereits zu einem erneuten Massenaufmarsch am Heldenplatz kommen: Die 16-jährige Thunberg soll gemeinsam mit „R20"-Gastgeber Arnold Schwarzenegger - eine frei zugängliche Rede halten.

Unterstützung gab es erneut von den Umwelt-NGOs: "Viele Schülerinnen und Schüler, die heute für ihre Zukunft auf die Straße gehen, können bei der bevorstehenden EU-Parlamentswahl nicht mitreden. Daher liegt es in den Händen aller Wahlberechtigten, am 26. Mai auch zugunsten der kommenden Generationen ein gerechtes, ökologisches und unabhängiges Europa zu wählen", sagte Greenpeace-Klimaexperte Adam Pawloff. Auch Global 2000-Klimasprecher Johannes Wahlmüller forderte "eine soziale und ökologische Ausrichtung der EU, damit wir die Klimakrise lösen können". Der WWF Österreich verlangte von allen Parlamentsparteien, "noch vor der Neuwahl ein ambitioniertes Klimaschutz-Programm mit konkreten Maßnahmen auf Schiene zu bringen".

