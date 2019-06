Die Hitze kommt

Wien. Auf das relativ kühle und verregnete Wochenende folgt nun eine sehr heiße letzte Juniwoche: Nach den Prognosen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) setzt sich schon im Lauf des heutigen Montags wieder sonniges und durchwegs trockenes Wetter durch, besonders im Westen. Die Frühtemperaturen liegen bei zwölf bis 20 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei 24 bis 32 Grad.

Am Dienstag überwiegt in der ersten Tageshälfte im gesamten Land der Sonnenschein, später kann es im Osten wie auch im Bergland kurz regnen, die Temperaturen steigen weiter auf 27 bis 35 Grad, am heißesten wird es in Westösterreich.

Am Mittwoch bringt eine Hochdruckwetterlage verbreitet sehr stabiles Wetter. Meist ist der Himmel wolkenlos, und bei viel Sonnenschein bleibt es trocken – Temperaturen bis zu 36 Grad werden laut Prognosen erwartet.

Ähnlich ist die Lage dann am Donnerstag: Ein Hochdrucksystem sorgt verbreitet für stabiles und überwiegend sonniges Wetter, nur im Berg- und Hügelland sollte man mit Gewittern rechnen – und im ganzen Land mit Hitze: Der Donnerstag wird aus heutiger Sicht der heißeste Tag – die Temperaturen steigen auf bis zu 37 Grad.

Am Zeugnistag wird es heiß

Hochsommerlich geht am Freitag auch das Schuljahr – in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen die Sommerferien – zu Ende: Die ZAMG prognostiziert für den Zeugnistag ähnlich heiße Bedingungen mit Temperaturen zwischen 28 und 36 Grad. Wer gleich am Freitag in den Urlaub aufbricht, tut das also vermutlich bei hochsommerlichem Wetter. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.06.2019)