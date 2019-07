Cobra-Einsatz nach Schüssen bei Geburtstagsfeier

Mehrere abgegebene Schüsse aus dem Garten eines Wohnhauses in Telfs (Bezirk Innsbruck Land) haben am Samstagabend zu einem Polizeieinsatz unter Beteiligung der Cobra geführt. In der Wohnung wurden schließlich sieben Personen angetroffen, die offenbar eine Geburtstagsfeier begingen und dabei mit Leucht- und Signalpatronen sechs Schuss in die Luft abgaben, berichtete die Polizei.

Zudem wurden weitere, nicht ordnungsgemäß gesicherte, Waffen sichergestellt. Gegen den 62-jährigen Wohnungsinhaber wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Weitere Ermittlungen waren im Gange. Die Cobra hatte sich zuvor Zutritt zu der Wohnung verschaffen müssen, weil der Wohnungsinhaber trotz mehrfacher Versuche nicht erreicht werden konnte.

(APA)