Tödlicher Absturz eines Kleinflugzeugs in Tirol

Ein Kleinflugzeug ist am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Leutasch in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) im Wettersteingebirge in der Nähe der Meilerhütte abgestürzt. Laut Polizei sollen dabei Menschen ums Leben gekommen sein, wie viele sei aber noch unklar. Ebenso unklar war zunächst, woher das Flugzeug kam.

Das Kleinflugzeug flog gegen eine Felswand und zerschellte dort, sagte die Polizeisprecherin. Dann sei es in Flammen aufgegangen. Meldungen, wonach es sich um eine aus Südtirol kommende Cessna handelte, wurden vorerst nicht bestätigt.

Der Absturz hatte sich auf rund 2.300 Metern Höhe ereignet. Im Einsatz standen die Bergrettungen aus Seefeld und Leutasch, die Feuerwehren Leutasch, Unterleutasch und Seefeld sowie drei Notarzthubschrauber und der Polizeihubschrauber. Auch von bayerischer Seite - die Absturzstelle lag unmittelbar an der Grenze zum Landkreis Garmisch-Partenkirchen - wurden die Einsatzkräfte durch einen Notarzt- und einen Polizeihubschrauber unterstützt.

Das Kleinflugzeug ist im Wettersteingebirge abgestürzt – APA/ZEITUNGSFOTO.AT

(APA)