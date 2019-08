Zwei Kängurus in Niederösterreich entlaufen

Schon fast eine Woche ist es her, seitdem „Johann“ entwischt ist. Nachdem das Känguru in der Nacht auf Donnerstag aus dem Weißen Zoo in Kernhof (Bezirk Lilienfeld) entlaufen ist, wird seit Montagabend auch „Pauli“ gesucht und ist somit schon der zweite Kanguru-Bock, der in Niederösterreich aktuell gesucht wird. Im Gegensatz zu „Johann“ ist „Pauli“ jedoch aus einem privaten Gehege in Wang im Bezirk Scheibbs entkommen.

„Johann“ ist ein etwa eineinhalbjähriger Bock mit dunkelbraunem bis grauem Fell und 70 Zentimeter groß. „Pauli“ soll ebenfalls ein bräunlich bis gräuliches Fell haben und könne mit Nüssen und Brombeeren angelockt werden, hieß es.

Die Suche nach den Tieren blieb bisher erfolglos. "Kängurus sind sehr schlaue Tiere. Wenn sie sich verfolgt fühlen, suchen sie Plätze, zu denen man ihnen nicht so schnell nachkommen kann", meinte Herbert Eder, Chef des Weißen Zoos.

Kanguru „Johann“ gesichtet

Seit Samstagfrüh gibt es jedoch eine Spur von „Johann“, der sich zwischen St. Aegyd am Neuwalde und Kernhof aufhalten dürfte. "Ein Bauer hat das Tier gesichtet", teilte Eder mit. Der Ort der Sichtung im Weißenbachtal bei St. Aegyd am Neuwalde sei vom Gehege, aus dem das Tier ausgebüxt war, etwa zwölf Kilometer entfernt.

Das Team des Weißen Zoos sei sofort ausgerückt. Es wurde auch mittels einer Drohne nach dem Ausreißer gesucht. Zuvor hatten sich auch Feuerwehr und Jäger an der Suche beteiligt. "Johann" konnte jedoch nicht gefunden werden, schilderte Eder. Nun hoffe man weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung.

(APA)