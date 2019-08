Kleine Fiktion am Wörthersee

Endlich hat man mich an den Wörthersee zu einer Lesung in ein Nobelhotel eingeladen. Der See ist geradezu durchsichtig. Man kann sogar die Fische sehen, was schon unheimlich ist. Und am Terrassenufer gibt es sogar etwas Situationskomik. Ein Wiener versucht, seine Frau vor dem Ertrinken zu retten. Überaus halbherzig.