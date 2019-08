Königspython in Gebüsch in Tirol gefunden

In einem Gebüsch in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ist am Sonntag ein Königspython gefunden worden. Polizisten fingen das Tier, das in Österreich nicht heimisch ist, mit einem Kescher ein. Zuvor war ein Hinweis aus der Bevölkerung eingegangen, berichtete die Exekutive. Gemeinsam mit einem schlangenkundigen Fachmann wurde der Königspython dann an das Tierheim Mentlberg übergeben.

Wem das Tier gehörte, war zunächst nicht bekannt. Weitere Ermittlungen zur Ausforschung des Besitzers wegen des Verdachts der Tierquälerei waren vorerst noch im Gange.

(APA)