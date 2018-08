Papst-Botschafter in Österreich steht knapp vor der Auswechslung

Anfragen und wichtige Mitteilungen sind ausschließlich brieflich, dass (sic) heißt per Post, oder in begründeten Ausnahmen per Fax an den Apostolischen Nuntius zu richten.“ Dieser Satz, aktuell, 2018, auf der Homepage (immerhin!) des Botschafters von Papst Franziskus in Österreich sagt alles. Interviews gibt Nuntius Peter Stephan Zurbriggen schon gar nicht. Aus Prinzip, heißt es.



So oder so sind die Wiener Tage Zurbriggens gezählt. Am Montag vollendet der gebürtige Schweizer das 75. Lebensjahr. Damit ist für jeden Bischof (außer den von Rom, natürlich) die Verpflichtung verbunden, sein Rücktrittsgesuch zu formulieren. Es ist damit zu rechnen, dass der Papst dieses Gesuch zeitnah annehmen wird.