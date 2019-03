Kardinal Schönborn muss sich Krebsoperation unterziehen

Kardinal Christoph Schönborn muss sich einer Krebsoperation unterziehen. Dies hat er am Freitag am Ende einer Pressekonferenz mit einem "Hinweis in persönlicher Sache" erklärt: "Ich muss mich einer Krebsoperation unterziehen. Es handelt sich um Prostatakrebs, der gut heilbar ist", sagte Schönborn. Dazu werde sich der 74-Jährige eine Zeit lang zurückziehen: "Den Monat Mai werde ich aus der Öffentlichkeit verschwinden. Die Öffentlichkeit wird das gut überleben. Ich hoffe ich tue das auch."

Wie der Sprecher Schönborns der "Presse" mitteilte, sei die Krankheit in einem Frühstadium erkannt worden, weshalb die Ärzte von sehr guten Heilungschancen ausgehen.

Schönborn war selbst mit der Nachricht an die Öffentlichkeit getreten, "damit nicht irgendwelche Gerüchte in Umgang kommen", so der Erzbischof.

(red.)