Akademikerball: Wiener Innenstadt wird zur Sperrzone

Der letzte Freitag im Jänner, an diesem Tag steht ganz Wien im Zeichen eines einzigen, eigentlich, von der Zahl der Besucher gesehen, eher kleinen Balles. Und schon Tage zuvor sah man die Sperrgitter bereitstehen, am heute in der Früh war in der Innenstadt, um Getreidemarkt, Babenbergerstraße und Karlsplatz oder um das Burgtheater und Maria-Theresien-Platz, dort, wo sich die Höhepunkte des Demogeschehens abspielen werden, schon Polizei präsent: Bereitschaftspolizisten, die man bei Lagebesprechungen am späteren Demogelände sah. Oder Beamte bei der Vorbereitung der großräumigen Sperrzone. In der Innenstadt wurden teilweise Mistkübel mit Fahrradketten an Laternenpfähle gekettet, und Geschäfte hatten zusätzliches Sicherheitspersonal abgestellt.

Aber auch Gegner des Balles waren früh aufgestanden: „Solidarität statt Nationalismus“, das Banner wurde schon für den Frühverkehr an einer Stadteinfahrt gehisst, seit 15 Uhr gehen die ersten Protestaktionen mit einem Marsch von der Brigittenau in Richtung Universität und dort mit einer ersten Versammlung los.

Der Anlass für die Proteste, also der Akademikerball in der Hofburg, wird hingegen erst Stunden später losgehen: Die offizielle Eröffnung steht um 21 Uhr auf dem Programm. Kurz danach ist FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache als Redner vorgesehen. Und dieses Mal sollte er ganz besonders im Fokus stehen: Denn erstmals ist Strache nicht nur als Parteichef geladen – sondern auch als Vizekanzler. Erwartet werden heuer rund 2500 Ballgäste.