Neun Jahre Haft im Terrorprozess: „Die Ideologie ist noch in ihm drinnen“

Wien. Es ging um Anstiftung zum Terrormord. Nicht „nur“ um Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Und der Staatsanwalt blieb auch am Freitag, in der Schlussphase des großen Wiener Terrorprozesses gegen Lorenz K. (19), dabei: K. habe Ende 2016, als 17-Jähriger, einen damals gar erst Zwölfjährigen dazu angestiftet, eine selbst gebaute Nagelbombe auf dem Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) zu zünden. Der Bursch war mit der Bombe bereits am Zielort gewesen. Er schaffte es aber glücklicherweise nicht, den Sprengsatz zu zünden.

Für K. lautete der Urteilsspruch am Freitagabend schließlich: neun Jahre Freiheitsstrafe wegen Anstiftung zum Mord. K. wurde von den acht Geschworenen in den zentralen Anklagepunkten - versuchte Bestimmung zum Mord in zwei Fällen, jeweils in Form einer terroristischen Straftat - mehrheitlich schuldig erkannt. K. war in acht Punkten angeklagt gewesen, unter anderem zur Anstiftung zum Mord bei dem Zwölfjährigen und bei der jungen Frau, die nach islamischem Recht die Angetraute von K. gewesen war. Mit ihr zusammen hatte er geplant, einen Selbstmordanschlag zu begehen.

Die Anstiftung zum Mord bei dem Zwölfjährigen war der einzige der acht Anklagepunkte, bei dem es einen Freispruch für K. gab. Die Reaktion des Angeklagten: „Ist mir doch scheißegal.“ Nachsatz: „Keine Ahnung, wie Sie erwarten, dass sich da Leute ändern. Da wundern Sie sich, dass solche Sachen passieren“, meinte er noch zum Gericht, ehe er sich mit Verteidiger Wolfgang Blaschitz zurückzog. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Blaschitz erbat Bedenkzeit, der Staatsanwalt gab vorerst keine Erklärung ab.

„Er ist verirrt, aber kein verlorener Sohn“

Es habe keine Anstiftung gegeben, hatte am Freitag Blaschitz in seinem Plädoyer noch erklärt. Der Zwölfjährige sei schon von sich aus entschlossen gewesen, einen Anschlag im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat, IS, durchzuführen. Für seinen Klienten, den jüngeren Sohn einer albanischen Einwandererfamilie, die in Wien lebt (Mutter: Krankenschwester, Vater: Sozialbetreuer), gelte: „Er ist verirrt, aber kein verlorener Sohn.“ Es gelte nun, den jungen Mann (Lorenz K. ist bereits wegen Straßenraubes vorbestraft) wieder „an die Gesellschaft heranzuführen“.

Konter des Anklägers: Selbst wenn das mit der inneren Umkehr des jungen Angeklagten stimme, bleibe immer noch der belastende Umstand, dass K. durch Bestärken und motivierendes Zureden (per Internet-Chat) einen psychischen Beitrag, also Beihilfe, zum (geplanten, aber im Versuchsstadium stecken gebliebenen) Terrormord geleistet habe. Und wie sieht es mit Deradikalisierung aus? Nun, der Staatsanwalt zeigte sich äußerst skeptisch: „Da ist ein Prozess im Gange, der noch lange nicht abgeschlossen ist.“ Und: „Die Ideologie ist noch in ihm drinnen.“

Lorenz K. selbst: „Ich habe einen Riesenmist gebaut.“ Er gestand zu, dass er – nachdem er 2016 der Terrormiliz die Treue geschworen hatte – noch immer „nicht komplett geheilt“ sei. Wohl nicht ganz dazu passender Nachsatz: „Aber von dieser Ideologie distanziere ich mich.“

Erinnerung an „Ebu Tejma“

Der Prozess gegen Lorenz K. – voriges Jahr hatte der damalige ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka diesen Terrorfall auf einer viel beachteten Pressekonferenz bekannt gemacht – erinnert an einen „alten Bekannten“ der Salafistenszene: an den Prediger Mirsad Omerovic. Der heute 36-Jährige hatte es als „Ebu Tejma“ innerhalb der Salafistenszene zu fragwürdiger Bekanntheit gebracht. Seine radikal-islamischen Predigten fanden im Internet starke Verbreitung. Vor allem junge, ungebildete, orientierungslose Männer fielen darauf herein.

Omerovic selbst hatte stets beteuert, niemanden dazu aufgerufen zu haben, in den Jihad zu ziehen. Ein Grazer Schwurgericht glaubt ihm das aber nicht. Und verurteilte den aus einer muslimischen Enklave in Serbien stammenden Ideologen wegen versuchter Anstiftung zum Terrormord zu 20 Jahren Haft. Der Spruch ist mittlerweile rechtskräftig.

Zurück zu Lorenz K.: Er hatte die im Netz kursierenden Videos von den Omerovic-Predigten mit Feuereifer verfolgt. Und diese auch dem Zwölfjährigen empfohlen. Auch bei dem Burschen fielen die Botschaften des Predigers auf fruchtbaren Boden. So sagte der Strafunmündige als Zeuge (per Videokonferenz) im Wiener Prozess aus: „Ich habe eigentlich alles von ihm (Omerovic, Anm.) gelernt.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.04.2018)