"HydroLilly": Wiener Liliputbahn testet Wasserstoff-Lok

Der erste wasserstoffbetriebene Personenzug Österreichs dreht seine ersten Runden an ungewöhnlicher Stelle: Die im Rahmen der am Donnerstag endenden Verkehrsforschungskonferenz Transport Research Arena (TRA) präsentierte Schmalspur-Lokomotive "HydroLilly" kurvt derzeit auf dem Betriebsgelände der Wiener Liliputbahn im Prater herum. Die Projektpartner laden am Samstag (21. April) zum Publikumstag.

Die mit einer Wasserstoffbrennstoffzelle als Energielieferant ausgestattete Lokomotive wurde in knapp zweimonatiger Arbeit auf Initiative des Ingenieursteams der traditionsreichen Liliputbahn im Wiener Prater gemeinsam mit zahlreichen Projektpartnern entwickelt und gebaut. Mit an Bord war neben der TEMO GmbH, eine Tochterfirma des Bahnbetreibers, etwa die Entwicklungsabteilung der ÖBB-Infrastruktur AG. Die Leitung des Ingenieursteams hatte die Grazer RCC Railway Competence & Certification GmbH inne.

Der Strom für die Elektro-Lokomotive wird durch die Reaktion des Wasserstoffs mit Sauerstoff in der Brennstoffzelle gewonnen. Die Versuchs- und Erprobungsfahrten im kleinen Maßstab mit "HydroLilly" dienen laut einer Aussendung als Demonstrator für einen emissionsfreien Antrieb im Schienenverkehr. Die so gesammelten Erfahrungen könnten sich für eine spätere industrielle Verwertung als wertvoll erweisen.

Für den Geschäftsführer der heuer 90 Jahre alten Wiener Liliputbahn, Alexander Ruthner, ist das Projekt eine große Chance, "um auf unserer kleinen Spur diese Forschungsarbeit weiterzubringen". Neben der historischen Dampflokomotive und den Dieselloks habe man nun auch eine zukunftsweisende elektrische Antriebsvariante mit Wasserstoff als Energielieferant in der Flotte. Die ÖBB Rail Cargo Austria startete bereits im Vorjahr Versuche mit einer Güterzuglokomotive mit einer zusätzlichen Brennstoffzelle zur Stromversorgung. Von dem nunmehrigen Tests mit dem Prototypen im kleinen Maßstab erhoffen sich auch RCC Railway und die ÖBB "wertvolle Erkenntnisse für Folgeprojekte".

Fahrgäste erst nach Zertifizierung

Außerhalb des Betriebsgeländes darf die Brennstoffzellen-Lok erst Fahrgäste befördern, wenn sie vollständig zertifiziert ist. Tests auf der gesamten Strecke im Prater müssen daher noch ohne Mitfahrer durchgeführt werden, hieß es. Wann die Wasserstoff-Ära auf der Liliputstrecke dann endgültig anbricht, sei derzeit noch nicht klar. Nachdem die Präsentationen im Rahmen der TRA bisher nur dem Fachpublikum zugänglich waren, können Interessenten "HydroLilly" nun am Samstag zwischen 10.00 und 16.00 Uhr in der Remise besichtigen.

