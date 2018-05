Wie im Augarten das Wiener Porzellan entsteht

Wien. Es gehört zu Wien wie die Lipizzaner – die in ihrer Porzellanversion gern Staatsgästen in die Hand gedrückt werden. Oder wie die Sängerknaben, mit denen es sich den Garten teilt. Es steht als Vase in Döblinger Salons, als Teller in der Präsidentschaftskanzlei, als Teeservice in der steirischen Großbauernstube (ja, auch das). Und doch – oder vielleicht gerade deswegen? – ist das Wiener Porzellan zwar immer da, aber irgendwie nicht verortet. Dabei trägt es seine Herkunft sogar im Namen: Mitten im Augarten wird bis heute feinstes Porzellan geformt, gebrannt, bemalt.



Zum Rundgang empfängt Johannes Wiedeschitz: Der Burgenländer ist Chef des „Weißbetriebs“ und seit immerhin 30 Jahren in dem Unternehmen, das heuer 300 Jahre Wiener Porzellantradition begeht. Wiedeschitz erklärt zunächst die Zutaten: Kaolin, Feldspat, Quarz. Die Lieferanten dafür werden immer weniger. Vor fünf Jahren gab es plötzlich den verwendeten Quarz nicht mehr. Da muss man dann mit neuem so lange experimentieren, bis das Ergebnis passt. „Porzellan machen klingt einfach“, sagt Wiedeschitz, „ist „aber eine eigene Wissenschaft.“