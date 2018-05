Protest gegen Donauturm-Lokal

Wien. Mit einem neuen Bierlokal macht man sich derzeit in Wien offenbar keine Freunde. Zumindest nicht, wenn es besonders groß angelegt ist und wenn man Nachbarn hat, die eher die Ruhe schätzen. So stößt das geplante Donaubräu inklusive großen Gastgartens, das am Fuße des Donauturms entsteht, derzeit auf heftige Kritik. „Wir verstehen, dass das Ganze ausgebaut wird und dass die Firma Blaguss (die Inhaberin, Anm.) ihr Geld hereinbekommen will. Aber die Bierhalle ist einfach überdimensioniert. Der Donauturm liegt ja in einem Erholungsgebiet“, sagt Silvia Stöger, Obfrau des Kleingartenvereins Donaupark.

Wie berichtet wird derzeit nämlich nicht nur der Donauturm selbst von seinem neuen Eigentümer, der Blaguss Gruppe, renoviert und ausgebaut. Neben dem Restaurant in 170Metern Höhe und dem Turmcafé einen Stock darunter soll auch das gastronomische Angebot zu ebener Erde ausgebaut werden. Ein neues Bierlokal namens Donaubräu mit einem 250 Personen fassenden Gastgarten wurde Anfang des Jahres angekündigt. Die Eröffnung des renovierten Donauturms war ursprünglich für April geplant, das Bierlokal sollte dann im Juni folgen. Insgesamt werden 8,5 Millionen Euro in das Projekt investiert.

Öffnungszeiten von sechs bis zwei Uhr

Der April ist bekanntlich vorbei, der Zeitplan dürfte nicht ganz eingehalten werden. Derzeit ist auf der Website des Betreibers von einer Eröffnung Mitte Mai die Rede. „Ein konkreter Eröffnungstermin ist noch offen. Derzeit durchlaufen wir die nötigen Behördenschritte, davon hängt ein möglicher Eröffnungstermin ab“, heißt es vonseiten des Betreibers. Generell hält man sich ob des laufenden Behördenverfahrens eher bedeckt. Man bittet um Verständnis, dass nähere Details zum Projekt erst nach Abschluss der Verhandlungen bekannt gegeben werden können.

„Am Montag findet die zweite Verhandlung statt. Da geht es um die Änderung der Betriebsgenehmigung“, sagt Silvia Stöger vom Kleingartenverein. Der Verein will bei diesem Termin seinen Unmut über das Projekt äußern. 45 Häuser zählt übrigens der Kleingartenverein. Als Anrainer hatten sie Einsicht in das Konzept und sind dabei auf einige Kritikpunkte gestoßen. So soll der Gastbetrieb von sechs Uhr bis zwei Uhr geöffnet haben, der Gastgarten 430 Sitzplätze bieten und man insgesamt mit 4500 Besuchern täglich rechnen. „Zuerst war von 9.30 Uhr die Rede, jetzt hat man die Öffnungszeiten auf sechs Uhr vorverlegt. Aber wer geht um sechs Uhr in eine Bierhalle? Die Öffnungszeiten wurden nur ausgedehnt, damit man die Belastungen durch mehrere Stunden dividieren kann. Das wirkt sich auf das Lärmgutachten aus“, meint Stöger. Laut dem Gutachten gäbe es keine Nachteile für die Anrainer.

Verkehrskonzept für 4500 Gäste

Der Verein fürchtet auch eine enorme Verkehrsbelastung. Immerhin müssen die geplanten 4500 Besucher auch anreisen. Blaguss hat bereits Anfang des Jahres eine Ausweitung der Hop-on-Hop-off-Busse angekündigt. Auch eine Verdichtung der Buslinie sei im Gespräch. „Der Mispelweg ist aber nur acht Meter breit, dann kommen noch parkende Autos dazu. Das kann sich nicht ausgehen. Außerdem passen in einen Bus 50 Leute, da kann man sich ausrechnen, wie viele Busse das bei 4500 Leuten sein werden“, so Stöger. Die zusätzlichen Busse werden vor allem in der Zeit nach Mitternacht befürchtet, verkehren doch da keine öffentlichen Busse (20A) mehr. Auch die U-Bahn fährt zumindest unter der Woche nicht bis zwei Uhr früh. Parkplätze seien derzeit lediglich 64 vorhanden.

Die Kleingärtner würden sich wünschen, dass der Gastgarten um 22 Uhr schließt. „Das wurde uns auch vom Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy zugesichert“, sagt Stöger. Außerdem hofft man, dass die Betriebsgenehmigung (die im Unterschied zur Baubewilligung noch aussteht) erst dann erteilt wird, wenn eine zufriedenstellende Lösung für das Verkehrskonzept vorliegt und die Öffnungszeiten generell reduziert werden. [ Fabry ]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.05.2018)