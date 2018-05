Muss Ludwig zittern?

Wien. Der Donnerstag nächster Woche, der 24. Mai also, wird in die Geschichte der Wiener Stadtpolitik eingehen. So oder so. Es kommt ja nicht alle Tage vor, dass ein Bürgermeister geht. Noch dazu, wie im Falle Michael Häupls, nach fast 24 Jahren. Für die Nachfolge, für die Kür zum achten Stadtchef nach 1945, hat sich SPÖ-intern Michael Ludwig durchsetzen können. Nur: Dieser muss erst gewählt werden vom Wiener Gemeinderat. Und da könnte es durchaus eng werden.

