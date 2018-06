Wiener Grüne: SPÖ erbost über "Beleidigung" durch Koalitionspartner

Die Landesversammlung Wiener Grünen am Samstag hat bei allen anderen Parteien negative Reaktionen ausgelöst. Koalitionspartner SPÖ fühlte sich gar beleidigt. Dass Grünen-Landessprecher Joachim Kovacs im Zusammenhang mit dem Lobautunnel die SPÖ in der Donaustadt als "Feiglinge" bezeichnet hatte, sei eine Beleidigungen, die abzulehnen sei, sagte die neue SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak. "Vielleicht waren auch die hohen Temperaturen dafür verantwortlich, dass sie keinen kühlen Kopf bewahrt haben", so Novak.

FPÖ und ÖVP forderten von der Stadtregierung indes ein Bekenntnis zum Lobautunnel. Die Freiheitlichen werden in der nächsten Sitzung des Gemeinderats einen Antrag zur Umsetzung dieses Projekts einbringen und "erwarten mit Spannung, wie sich die Regierungsparteien diesbezüglich verhalten werden", kündigte Vizebürgermeister Dominik Nepp an.

"Es geht nicht an, dass die Wiener permanent den Streitigkeiten der beiden Regierungsparteien zuschauen müssen, während sich das Projekt weiter verzögert", kritisierte ÖVP-Verkehrssprecher Manfred Juraczka und forderte Klarheit über das Infrastrukturprojekt.

