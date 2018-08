Hitze: Grillverbot und "Cooling Center"

Aufgrund der anhaltenden Hitze und Trockenheit hat die Stadt Wien am Donnerstag ein Grillverbot für alle öffentlichen Grillplätze verhängt. Dieses gilt ab sofort und bis auf weiteres, teilte die MA 49 per Aussendung mit. Konkret ist "das Rauchen, das Hantieren mit offenem Feuer und Licht sowie jegliches Feuerentzünden im Wald und dessen Gefährdungsbereich im Gebiet der Stadt Wien" untersagt.

Die Einhaltung des Verbots wird von der Behörde kontrolliert. Das Grillen in privaten Gärten außerhalb des Gefährdungsbereiches des Waldes ist weiterhin gestattet. Man mahne aber zu besonderer Vorsicht, hieß es.

Rotes Kreuz richtet "Cooling Center" ein

Das Wiener Rote Kreuz hat angesichts der Hitzewelle ein sogenanntes Cooling Center eingerichtet. In dem klimatisierten Raum im Shopping Center Nord in Floridsdorf sollen sich vor allem ältere Menschen für ein paar Stunden von den hohen Temperaturen erholen können. Das Pilotprojekt läuft noch bis Dienstag, bestätigte Projektleiter Alexander Gratz einen Bericht von wien.orf.at.

"Wir beschäftigen uns bereits seit Jahren mit dem Thema und schauen uns an, welche Konzepte es in anderen Ländern gibt", sagte Gratz. In vielen Gebieten, vor allem in den USA, gebe es schon lange Cooling Center während Hitzeperioden.

Bei dem rund 500 Quadratmeter großen Raum in Wien handelt es sich um ein leer stehendes Geschäftslokal, das dem Roten Kreuz vom Einkaufszentrum kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Es gibt Sitz-und Liegemöglichkeiten sowie Trinkwasser, Animation wird keine geboten. "Das Angebot ist kostenlos und jeder ist willkommen - auch Hunde und andere Haustiere, solange sie die anderen Besucher nicht stören", sagte Gratz.

Cooling Centers: klimatisierten Raum im Shopping Center Nord in Floridsdorf – APA/ROLAND SCHLAGER

Pilotprojekt verlängert

Zielgruppe sind vor allem ältere Menschen, die besonders unter der Hitze leiden. Diese kämen auch vereinzelt, derzeit handle es sich aber vor allem noch um Laufkundschaft des Einkaufszentrums. "Es ist ein Versuch, das auszuprobieren und zu etablieren. Cooling Center kennt man in Österreich noch nicht", sagte Gratz. Das Feedback sei aber "durchgängig positiv".

Das Pilotprojekt läuft seit 2. August. Wegen des positiven Feedbacks wurde es bis zum kommenden Dienstag verlängert. Grundsätzlich sei es natürlich sinnvoll, solche Räume flächendeckend zur Verfügung zu stellen, sagte Gratz. Das sei aber eine Ressourcen-und Finanzierungsfrage.

(APA)