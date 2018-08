Angeklagter gesteht Mord an Schwester "wegen der Kultur"

Im Prozess um den Mord an seiner Schwester hat sich der Angeklagte schuldig bekannt. "Ich gestehe", sagte der mutmaßlich 22-jährige Afghane. Unter regem medialen Interesse hat der Prozess am Dienstag in einem bis auf den letzten Platz gefüllten Schwurgerichtssaal am Landesgericht begonnen, der am 18. September 2017 in der Puchsbaumgasse in Wien-Favoriten seine jüngere Schwester vorsätzlich mit einem Kampfmesser getötet hatte. Weitere Fragen wollte er nicht mehr beantworten: "Ich möchte um Verzeihung bitten. Ich habe eine Straftat begangen. Ich möchte nicht mehr weiter sprechen." Die Straftat habe er "wegen der Kultur begangen", fügte er noch hinzu.

Verteidiger: "Gewisse Sitten nicht abgelegt"

Vor dem Geständnis stand die Frage im Fokus, wie alt der Angeklagte zum Tatzeitpunkt war, da das Alter Auswirkungen auf den Strafrahmen hat. Der Angeklagte hatte angegeben, 19 zu sein. Ein medizinisches Gutachten ging jedoch von einem Alter von mindestens 21 aus.

"Das, was hier passiert ist, kann man nicht entschuldigen", betonte Verteidiger Nikolaus Rast. Der aus Afghanistan stammende junge Mann ("Es ist in Wahrheit egal, ob er 20, 21 oder 22 ist, er ist ein junger Bua"), der 2013 nach Wien gekommen war, hätte nach seiner Flucht "gewisse Sitten und Riten nicht abgelegt". Er bzw. seine Familie hätten sich "nicht nach dem Land gerichtet, in dem er lebt".

Laut Anklage stach der spätestens am 29. Mai 1996 geborene und damit mittlerweile 22-Jährige am 18. September 2017 mit einem Kampfmesser mit einer Klingenlänge von circa 20 Zentimetern zu. Er brachte der Schwester - sie hatte sich als 14 ausgegeben, war laut Obduktionsgutachten zum Zeitpunkt ihres Todes aber schon 17 oder 18 Jahre alt - bis zu acht Zentimeter tiefe Wunden bei.

"Das ist kein 14-jähriges Mäderl gewesen", betonte Gerichtsmediziner Christian Reiter. Es habe sich "um eine ausgewachsene junge Frau gehandelt". In deren Familie habe es offenbar "keine richtigen Altersangaben gegeben". Bei der Obduktion der Leiche wurden insgesamt 28 Stich- und Schnittverletzungen vom Hals bis zur Ferse festgestellt. Die Stiche wurden laut Reiter "mit großer Wucht und großer Energie" geführt, vermutlich wurde auch noch auf die bereits am Boden Liegende eingestochen. Die jüngere Schwester hatte nicht die geringste Überlebenschance.

Mädchen wandte sich an Krisenzentrum

Die ermordete Schwester hatte vor seiner Ermordung Zuflucht in einem Krisenzentrum des Jugendamts gesucht. "Wir verlegen Betroffene in solchen Fällen oft in andere Bundesländer, um sie zu schützen, doch dafür braucht es auch die Kooperation der Hilfesuchenden", sagte Herta Staffa, Sprecherin der Kinder- und Jugendhilfe Wien. In diesem Fall sei das Mädchen aber offenbar nicht verlegt worden.

Die junge Frau habe die Gefährlichkeit der Situation auch selbst falsch eingeschätzt. Sie wollte beispielsweise auf ihrem Schulweg nicht begleitet werden, sagte die Sprecherin. "Man kann eine 14-Jährige schlecht zwangsverfrachten. Bei zu viel Druck besteht die Gefahr, dass sie nicht bei uns bleibt, weil sie sich erst recht wieder eingesperrt fühlt." Die junge Frau hatte zunächst als 14 Jahre alt gegolten.

Alter des angeklagten fraglich

Auf die Frage nach seinem Alter erwiderte der Angeklagte, er sei 19. "Dieses Alter wurde mir von meinen Eltern gesagt. Es wurde hier auch angenommen", erklärte der äußerlich deutlich älter als 19 wirkende Mann, der seinen Angaben zufolge seit fünf Jahren in Österreich lebt.

Laut dem Gutachten des beigezogenen Sachverständigen für forensische Antrophologie, Fabian Kanz, war der Beschuldigte "am Vorfallstag zumindest 21 Jahre und drei Monate alt".

Auf Nachfrage des vorsitzenden Richters ergänzte Kanz, es sei "äußerst unwahrscheinlich, dass er jünger war". Das von ihm festgestellte Alter sei eine "Mindestschwelle". Es sei durchaus denkbar, dass der Angeklagte um bis zu vier Jahre älter als von der Staatsanwaltschaft angenommen sei. Diese hat in ihrer Anklageschrift das Geburtsdatum auf "spätestens 29. Mai 1996" festgelegt.

Verteidiger Nikolaus Rast akzeptierte das Gutachten zunächst allerdings nicht. Sein Mandant sei am 1. Jänner 1999 geboren, daher sei in diesem Fall das für junge Erwachsene vorgesehene Jugendstrafrecht anzuwenden, das für Mord maximal 15 Jahre Haft vorsieht, argumentierte der Anwalt, nachdem die Geschworenen ihren Eid abgelegt hatten. Rast lehnte daher das Schwurgericht (Vorsitz: Stefan Apostol) wegen falscher Zusammensetzung ab und beantragte den Abbruch der Verhandlung.

Gericht hält Gutachten für schlüssig

Die drei Berufsrichter lehnten nach kurzer Beratung den Antrag auf Abbruch der Verhandlung und Zuweisung der Rechtssache an einen Jugendgerichtshof ab. Das Gutachten des Antrophologen Fabian Kanz sei "schlüssig", stellte der vorsitzende Richter Stefan Apostol fest. Es gebe "keinen ernstlichen Zweifel, dass der Angeklagte zumindest 21 Jahre und drei Monate alt ist".

Der Angeklagte, der 19 Jahre alt sein will, hatte an seiner Altersfeststellung nicht mitgewirkt. Da er ohne seine Einwilligung keinen ionisierenden Strahlen ausgesetzt werden durfte, sollte sein richtiges Alter im Zuge einer Magnetresonanztomografie geklärt werden. Als er zum dafür vorgesehenen Termin ins Wiener AKH gebracht wurde, weigerte er sich allerdings, sich in die Röhre zu legen.

Alte Röntgenbilder halfen, Alter festzustellen

Der Afghane hatte jedoch nicht bedacht, dass er zu Beginn seiner Flucht bereits von den pakistanischen Behörden untersucht worden war, die Zweifel an den von der Familie getätigten Altersangaben hatten. Bei einer Begutachtung im Mai bzw. Juni 2013 in Islamabad kam man anhand von Röntgenbildern zum Schluss, dass der Bursch deutlich älter als von ihm bzw. seinen Eltern behauptet war. Diese Unterlagen wurden auf Ersuchen der heimischen Justiz beigeschafft und mit weiteren Unterlagen nach Wien übermittelt, die eine wesentliche Grundlage für das nunmehr vorliegende Gutachten zum Alter des Afghanen waren.

Hilfreich war für den Sachverständigen auch, dass sich der Afghane in der U-Haft nach einem Sturz leicht an der Hand verletzt und sich deswegen in ärztliche Behandlung begeben hatte. Ein dabei angefertigtes Röntgenbild ließ sich für die anthropologische Begutachtung des Handwurzelknochen heranziehen. Wie der Gutachter betonte, deutete vor allem die vollständige Verknöcherung von Elle und Speiche darauf hin, dass es sich beim Angeklagten um einen Erwachsenen handelt.

Staatsanwaltschaft geht von Ehrenmord aus

Die Staatsanwaltschaft unterstellt dem Angeklagten einen Ehrenmord. Die jüngere Schwester des Mannes hätte "nach Ansicht des Angeklagten die Familienehre befleckt", heißt es in der Anklageschrift. Im Fall eines anklagekonformen Schuldspruchs drohen dem einem Gutachten zufolge inzwischen 22-Jährigen zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft.

Das Jugendstrafrecht gilt für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 21. Für ältere Personen findet ausnahmslos das Erwachsenenstrafrecht Anwendung.

(APA)