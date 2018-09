Falsche OP-Protokolle im Wiener AKH

Der Anfang der Geschichte erinnert an die BVT-Affäre: Ein anonymes Dossier wird verschickt. Darin werden diverse Anschuldigungen erhoben. Die Staatsanwaltschaft prüft. Doch dann geht die Geschichte – es ist die Geschichte eines Arztes – eigene Wege: Die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren ein. Fall also abgeschlossen? Für die Med-Uni Wien jedenfalls nicht. Die Rede ist von einem AKH-Chirurgen. Dieser ist für falsche Operationsprotokolle verantwortlich. Der Chirurg scheint in mehreren Protokollen als Operateur namentlich auf – doch nicht er, sondern ein anderer Arzt hat operiert.