Wie Wien seinen Klang ändert

Und dann hallt es auch noch, das Trappeln der Fiakerpferde unter der Michaelerkuppel. So klingt Wien, zumindest für die Touristen in der Hofburg, die gerade ihre Kameras auf das Gespann gerichtet haben. Und irgendwie stimmt es ja auch. Es ist so etwas wie der Klang des alten Wien, der mit dem Geräusch der Hufe auf dem Pflaster konserviert wurde. Aber zum beherrschenden Klangteppich in den Straßen der Stadt gehört es heute nur noch bedingt. „Heute klingen Fiaker für uns nostalgisch“, sagt Peter Payer. „Um 1900 am Stephansplatz war das ein Alltagsgeräusch. Das war der typische Sound.“ Heute beherrschen längst andere Klänge die Stadt. Und was heute nostalgische Gefühle auslöst, mag manchem früher selbstverständlich, vielleicht sogar lästig gewesen sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.10.2018)