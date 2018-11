Neue Regeln für die flotten Roller?

Wien. Sie fahren und parken kreuz und quer, kommen einem, allein, zu zweit oder sogar in Kombination Erwachsene plus Kleinkinder, mit bis zu 25 km/h auf dem Radweg entgegen. An Hotspots, Mariahilfer Straße, Ring, Karlsplatz, Museumsquartier etwa, stehen oder liegen bisweilen zehn dieser Roller ungenutzt herum. Und erste Unfälle gab es auch: Am Freitag stieß ein 17-Jähriger eine Achtjährige am Gehsteig nieder, sie wurde am Kopf verletzt. Am Samstag stürzte ein 19-Jähriger mit Scooter in den Wien-Fluss, er erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und musste aufwendig geborgen werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.11.2018)