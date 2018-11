Straßenbahn-Kollision sorgt für Verkehrschaos in Wien

Freitag Vormittag sorgte ein Unfall von zwei Straßenbahnen für ein Verkehrschaos in Wien-Alsergrund. Zwei Straßenbahnwaggons der Linie 40 sowie der Linie 42 sind am in der Früh in der Station zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Währingerstraße-Nussdorferstraße.

Es kam zu einem Einsatz der Polizei und der Rettung. Ob Menschen verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Der Unfall sorgte in den umliegenden Straßen für erhebliches Chaos. Auch die Straßenbahnlinien konnten in Richtung Währing nicht weiterfahren, es kam zu langen Verzögerungen.

