Blümel tritt "hundertprozentig" für die ÖVP bei Wien-Wahl an

Kanzleramtsminister und ÖVP-Wien-Landesparteiobmann Gernot Blümel wird bei der nächsten Wien-Wahl, die laut Plan 2020 stattfinden wird, als Spitzenkandidat für die Wiener ÖVP ins Rennen gehen. "Ja, hundertprozentig", antwortete er am Rande einer Pressekonferenz am Donnerstag auf eine entsprechende Frage. "Ich freue mich schon sehr darauf. Je früher die Wahl ist, umso lieber ist es mir." Dass er als Minister die ÖVP in die Wien-Wahl führen will, hatte er bereits in einem "Presse"-Interview im September verkündet.

Sein blaues Gegenstück, der Wiener FPÖ-Chef und Bundesparteichef Heinz-Christian Strache, wird hingegen nicht mehr in Wien antreten. Das hat der Vizekanzler zuletzt in einem Interview klargestellt. Wer für die Stadt-Freiheitlichen am ersten Listenplatz ins Rennen geht, ist derzeit noch offen.

(APA)