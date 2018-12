Mehrere verletzte Ordensbrüder nach Überfall in Kirche Maria Immaculata

Mehrere Verletzte hat es Donnerstagnachmittag bei einem Überfall in einer Kirche im Bezirk Wien-Floridsdorf gegeben. Laut Wiener Polizei dürften zwei Täter mehrere Personen beraubt haben.

Der Überfall wurde im Bezirksteil Strebersdorf verübt. Eine Großfahndung wurde eingeleitet. Bestätigt ist, dass es sich um die Klosterkirche Maria Immaculata der Schulbrüder handelt. Laut Informationen der "Presse" gab es vier leicht verletzte Personen und eine schwer verletzte Person. Bei allen fünf handelt es sich um Ordensbrüder der Kirche.

Die Männer waren bereits am frühen Nachmittag, gegen 13.30 Uhr, in die Gewalt der Eindringlinge geraten. Die Opfer sind gefesselt worden. Erst nach Stunden war ein Notruf bei der Polizei eingegangen. So konnten die Opfer befreit, der Tatort umstellt werden - da zuletzt nicht klar war, ob sich noch Täter in dem Gebäudekomplex aufhielten.

Opfer wurden misshandelt

Offenbar waren die Opfer misshandelt bzw. geschlagen worden. Daher dürften die Verletzungen rühren. Schussverletzungen habe es laut Polizei keine gegeben. Zuletzt war es nur schwer möglich, die Opfer zu befragen, da sie laut Polizei unter Schock stehen. Sowohl die Kirche selbst als auch das angrenzende Pfarrhaus galten zuletzt als Tatorte, eine Durchsuchung des Areals blieb laut Polizeiangaben am Abend ohne Ergebnis.

Ein Zeuge, der seit sieben Jahren als Haustechniker im vis-a-vis gelegenen De-La-Salle-Gymnasium arbeitet, berichtete von einem Gespräch mit einem Geistlichen nach dem Überfall: Dieser habe demnach ihm gegenüber behauptet, er habe einen der Täter bereits Tage zuvor in der Kirche gesehen. Womöglich wollte der Mann die Gegebenheiten auskundschaften.

#aktuell läuft in #Strebersdorf ein polizeilicher Großeinsatz. Wir sind dort verstärkt vor Ort und sperren derzeit das Gebiet #Langenzersdorferstraße #AntonBöckgasse #Krottenhofgasse großräumig ab. Bitte meiden Sie den Sperrbereich und lassen Sie unsere Kollegen vor Ort arbeiten — POLIZEI WIEN (@LPDWien) December 27, 2018

