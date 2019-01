Wien, die Stadt der Verbote?

„Stadt der Verbote“ ist ein Titel, der in Österreich vor allem Innsbruck und Graz, in jüngster Zeit aber auch gern Wien umgehängt wird: Immerhin ist Michael Ludwig praktisch mit einem Verbot – jenem des Alkoholkonsums am Praterstern – in seine Amtszeit als Bürgermeister gestartet und rief eine „Hausordnung für Wien“ aus, die unter anderem strengere Regeln für Hundebesitzer und ab Dienstag ein Essverbot auf allen U-Bahn-Linien umfasst. Zudem möchte Ludwig, wie er am Montag wissen ließ, das ganze Wiener Stadtgebiet zur Waffenverbotszone erklären lassen.



Man kann von dieser Verbotskultur halten, was man will, sie populistisch oder sinnvoll finden, eine Einschränkung der persönlichen Freiheiten oder ein notwendiges Law-and-Order-Instrument in einer Millionenstadt. So oder so: Im Vergleich zu anderen (westlichen) Großstädten ist Wien immer noch eine erstaunlich liberale Stadt, in der in vielen Bereichen weitaus mehr erlaubt ist als anderswo.