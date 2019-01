Wie bitte? Die ÖVP entdeckt den Gemeindebau!

Bürgermeister Michael Ludwig ist ja – am Sonntag jährt es sich zum ersten Mal – als Chef der Wiener SPÖ angetreten, um die großen Bezirke zurückzugewinnen. Die FPÖ unter Heinz-Christian Strache hat für Simmering mit Paul Johann Stadler einen blauen Bezirksvorsteher, Floridsdorf ist bei der Stimmauszählung 2015 lang auf der Kippe gestanden, in Favoriten ist der SPÖ-Vorsprung vor der FPÖ marginal (2,2 Prozentpunkte) und in der Donaustadt ist die SPÖ als Nummer eins keine Einserbank.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.01.2019)