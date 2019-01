Auf Wiedersehen, gesperrte Ausfahrt Simmering

Wien verliert ein Stück kollektiver Erinnerung. Die „gesperrte Ausfahrt Simmering“ auf der Südosttangente war so viel: eine Ortsangabe im Verkehrsfunk, um Autofahrern zwischen der Abfahrt Gürtel/Landstraße und dem Verteilerkreis Favoriten Orientierung zu geben. Ein Mysterium, weil sie ein verbotener Ort war – was wartet wohl am Ende der Ausfahrt? Und nicht zuletzt ein Stück österreichischer Logik in einer Liga mit dem Kernkraftwerk Zwentendorf – erst gebaut, dann nicht verwendet. Nach mehr als 40 Jahren Nichtnutzung wird sie nun abgerissen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2019)