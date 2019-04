Lkw in Wien von Zug erfasst: Drei Schwerverletzte

In Wien-Donaustadt ist am Donnerstagvormittag ein Lastwagen von einem Zug erfasst worden, dabei entgleiste ein Teil des Zuges. Bei dem Unfall auf einem Bahnübergang in Wien-Donaustadt wurden drei Personen schwer verletzt.

Zudem hatten die Einsatzkräfte vorerst 12 Leichtverletzte zu versorgen, berichtete Daniel Melcher, Sprecher der Wiener Berufsrettung. Sie wurden von der Feuerwehr geborgen. Unter den Schwerverletzten war auch der Fahrer des von dem Zug erfassten Lkw sowie der Zugführer. Auch ein Bahnpassagier ist schwer verletzt worden. Eine Person wurde mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Alle drei Schwerverletzten waren jedoch nicht in Lebensgefahr, berichtete Daniel Melcher, Sprecher der Berufsrettung am Unfallort.

Der Unfall passierte laut ÖBB und Polizei Wien kurz vor 11.00 Uhr auf einer technisch nicht gesicherten Eisenbahnkreuzung in der Ostbahnbegleitstraße in der Nähe der S-Bahn-Station Aspern-Nord. Der Lkw-Fahrer dürfte den Regionalzug der Marchegger Ostbahn übersehen habe, sagte ein Sprecher gegenüber der APA. Entgleist war der vordere Teil des Zuges. Weitere dreizehn Personen im hinteren Teil des Fahrzeugs wurden ebenfalls von der Feuerwehr aus dem Zug geholt.

Der entgleiste vordere Triebwagen kam nach dem Unfall auf dem Lastwagen zu liegen und hängte mit der Front in der Luft. "Wir haben mit einer Drehleiter den Triebfahrzeugführer herausgeholt", sagte Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf. Der ebenfalls schwer verletzte Lkw-Lenker war in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Blaulichtorganisationen standen im Großeinsatz, darunter waren allein rund 60 Feuerwehrleute.

Der Unfallzug war laut ÖBB-Sprecher Daniel Pinka auf dem Weg von Wien nach Bratislava. Die Strecke zwischen Aspern-Nord und Raasdorf in Niederösterreich war unterbrochen und dürfte etwa bis 22.00 Uhr gesperrt bleiben. Die Verbindung zwischen Wien-Praterstern und Bratislava wurde in beide Richtungen über Gänserndorf umgeleitet. Zwischen Aspern-Nord und Raasdorf wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die verunfallten Fahrzeuge wurden von der Feuerwehr gesichert und sollten für die Bergung vorbereitet werden.





