Türkische Doppelstaatsbürger: Wien will Beschuldigte nicht entschädigen

Pilz will Offenlegung "besonderer" Vergaben

Die Regierung will künftig nicht mehr mitteilen, wer "im besonderen Interesse der Republik" im Eiltempo eingebürgert wird. Peter Pilz will eine parlamentarische Anfrage an Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) richten, Hannes Jarolim (SPÖ) fordert Transparenz.