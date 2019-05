Dunkin' Donuts: Filiale auf der Mariahilfer Straße geschlossen

Hunderte neugierige Wiener standen bei der Eröffnung Schlange, der (Medien-)Wirbel war enorm, als 2014 die „Dunkin' Donuts“-Filiale auf der Mariahilfer Straße aufsperrte. Nun wurde die Filiale an prominenter Adresse geschlossen. „Time to say goodbye“ steht in großen, rosa Buchstaben auf den Auslagenfenstern.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft