Brand in Wien-Simmering hielt Feuerwehr zwölf Stunden in Atem

Bei dem Brand in einem Wohnkomplex in der Simmeringer Hauptstraße in Wien-Simmering hat die Berufsfeuerwehr am Samstag um 21.45 Uhr - "Brand aus" gegeben. Rund zwölf Stunden hat der gegen 10.00 Uhr ausgebrochene Brand die Einsatzkräfte in Atem gehalten. Bis zu 370 Bewohner und 190 Wohneinheiten in dem Wohnbaukomplex waren betroffen.

Das Feuer breitete sich rasch aus und entwickelte sich zu einem Großbrand. Die Rauchsäule war kilometerweit in Wien zu sehen. Binnen weniger Stunden war der gesamte Hausdachbereich in Flammen, was zu dessen teilweisen Einsturz führte. Warum das Feuer ausgebrochen ist, war bis in die Abendstunden unklar. Die Feuerwehr vermutete laut ihrem Sprecher Gerald Schimpf das Dachgeschoß am Eck Simmeringer Hauptstraße - Enkplatz als Entstehungsort des Brandes. Insgesamt waren knapp 200 Mann mit rund 40 Fahrzeugen im Einsatz.

200 Mann der Feuerwehr waren im Einsatz. – (c) APA/MA 68 LICHTBILDSTELLE (UNBEKANNT)

Fünf Menschen wurden mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Bei den Verletzten handelte es sich um eine 87-jährige Frau sowie um eine vierköpfige Familie.

(APA)