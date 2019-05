Wien, die Hauptstadt des Verkehrsstaus

Wenn Claudia Pisarik in der Früh in ihr rotes SUV steigt, weiß sie bereits: Heute wird es wieder länger dauern. 35 Minuten berechnet Google Maps für die Strecke von Mauerbach zu Pisariks Arbeitsplatz an der Donaumarina in Wien-Leopoldstadt; eine Fahrzeit, mit der sie schon lang nicht mehr rechnet.



„Im Moment brauche ich zehn, fünfzehn, manchmal zwanzig Minuten länger. Obwohl ihr Büro fast direkt an der Donauuferautobahn und der Südosttangente liegt, meidet sie gerade diese Straßen. „Dort steht man mehr, als man fährt. Gerade in der Stoßzeit,“ sagt die 39-Jährige.



Der Eindruck von Pisarik täuscht nicht: Wien ist Österreichs Stauhauptstadt. Laut Daten des US-Verkehrsdatenanbieters Inrix standen die Wiener im Jahr 2017 genau 40 Stunden im Stau. Salzburg folgte mit 30 Stunden, danach kamen Linz (28 Stunden) und Graz (25 Stunden). Und wer derzeit das Gefühl hat, dass die Situation noch schlimmer geworden ist, der irrt nicht: Es gibt immer mehr Stau in Wien. „Momentan aufgrund des Sperre des Tunnels Rannersdorf (auf der Wiener Außenring-Schnellstraße, Anm.). Außerdem steigt grundsätzlich das Verkehrsaufkommen auf den Straßen“, erklärt Alexandra Vucsina-Valla, Asfinag-Sprecherin für Wien, Niederösterreich und das Burgenland.

