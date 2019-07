Die Stadt als Schwimmlehrer

Draußen ist es sommerlich warm, drinnen auch. Im seichten Becken des Hallenbads stehen fünf Kinder im Halbkreis vor ihrem Lehrer. Sie tragen Schwimmbrillen; die neonpinkfarbene eines Mädchens ist mit seiner Badehaube abgestimmt. Vor ihrer Brust halten die Kinder bunte Ringe. Heute üben sie das Tauchen.



Eine Szene, die immer seltener wird. In den letzten zwanzig Jahren ist die Zahl der Schüler in Wien, die nicht schwimmen können, kontinuierlich gestiegen. War es laut der Wiener Bildungsdirektion 1999 noch ein Viertel der Drittklässler, stieg die Zahl bis 2006 auf 44 Prozent. Im Schuljahr 2016/17 wurde bereits die Hälfte der Schüler in der dritten Klasse als Nichtschwimmer eingestuft. Ab der dritten Klasse wird Schwimmen in Wiens Schulen unterrichtet, da sind die meisten Kinder schon acht Jahre alt.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.07.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft