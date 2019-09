Der pinke K(r)ampf mit dem Klimaschutz

Wien. Es gibt Gruppen, die profitieren vom Klimawandel, der (nicht nur) Wien den zweitheißesten Sommer der Messgeschichte bereitet hat. Die Rede ist nicht von Eissalons oder Herstellern von Klimaanlagen. Den Grünen hat das Klimathema mit Werten jenseits der zehn Prozent einen politischen Höhenflug in Umfragen gebracht, der die Partei in wenigen Wochen souverän wieder ins Parlament bringen dürfte. Andere haben es hier deutlich schwieriger.



Die Neos zum Beispiel. Ähnlich wie die Freiheitlichen haben sie umweltpolitisch kein merkbares Profil. Das liegt daran, dass sich die kleine Partei (aus Kapazitätsgründen) bisher auf ihren Hauptschwerpunkt konzentriert hat: Kampf gegen Misswirtschaft, Steuergeldverschwendung und politischen Postenschacher. Trotz des Ibiza-Videos überschattete in dem Hitzesommer das Klimathema aber alle politischen Bereiche. Und auch der zweite Neos-Schwerpunkt (Bildung) konnte der Partei nicht wirklich die Flügel heben, wie es Neos Ex-Bundesparteichef Matthias Strolz formulieren würde.





Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.09.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft