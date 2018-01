Hof weg bei Scheidung? Klausel o.k.

Wien. Es ist eher ungewöhnlich, dass Kinder ihre Mutter klagen. So geschehen aber in einem aktuellen Fall, in dem der Nachwuchs forderte, dass die Mutter ihnen ihre landwirtschaftliche Liegenschaft überträgt. Denn sie habe durch die Scheidung vom Vater der Kinder das Eigentumsrecht an ebendieser verloren. Das sehe eine Vertragsklausel vor. Aber ist so eine Klausel überhaupt zulässig?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.01.2018)