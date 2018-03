Dienst-Mail für privates Anliegen: Richter strafbar

Wien. „Wollen Sie so den Konsumenten, Ihren Kunden gegenübertreten? Ich glaube nicht.“ So redete ein Richter des Verwaltungsgerichts Wien dem Betreiber eines Fitnessclubs und dem Chef von dessen Franchisezentrale per E-Mail ins Gewissen, den Verein für Konsumenteninformation in CC. Der Richter weiter: „Ein derartiges Verhalten ist schon als beleidigend, nicht bloß rechtlich und sachlich inkorrekt zu bezeichnen. Ich ersuche um Ihre Lösung.“ Darunter stand die Dienstsignatur des Richters, mit Namen, Funktion, Telefonnummer und Adresse. Und damit sollte dann der Richter selbst ein Problem bekommen.

