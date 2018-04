Kleine Kinder retteten Wohnung für ganze Familie

Wien. Stirbt ein Mieter, haben nahe Verwandte ein Recht, in den Mietvertrag einzutreten, wenn sie auch in der Wohnung gelebt haben. Bedingung dafür ist, dass bei ihnen ein dringendes Wohnbedürfnis besteht. Doch nur nahe Verwandte haben so ein Eintrittsrecht. Das führte nun in einem Fall dazu, dass geprüft werden musste, ob das Mietrecht einer verstorbenen Großmutter an eine zweijährige und eine vierjährige Enkelin weitergeben werden durfte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2018)