Draßburg. Stefan Mezgolits hat es eilig. „Je früher, umso besser“, sagt er auf die Frage, wann er es machen will. Der lebendige Gesichtsausdruck, den Stefan Mezgolits zeigt, während er darüber spricht, steht in seltsamem Widerspruch zu dem, was er machen möchte. Stefan Mezgolits will sich das Leben nehmen.