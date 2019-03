Juristenverband: Scheuwimmer mit großer Mehrheit zum Präsidenten gewählt

Wien. Der Juristenverband hat, rechtzeitig für den von ihm veranstalteten Juristenball am Faschingssamstag in der Wiener Hofburg, einen neuen Präsidenten: Der Wiener Rechtsanwalt Alexander Taiyo Scheuwimmer - er hat japanische Wurzeln und spricht auch Japanisch - wurde heute in einer Generalversammlung im Justizpalast mit großer Mehrheit gewählt. Auf ihn und seine Liste entfielen 89 Stimmen, während die Liste von Thomas Singer mit dem ehemaligen Langzeitpräsidenten Fritz Wennig als einem Mitkandidaten auf 13 Stimmen kam.