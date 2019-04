Wie schnell muss man ein Baby anmelden?

Wien. Geht es um die Frage, ob ein frischgebackener Vater Geld für den Papamonat beziehen darf, zeigen sich die Gebietskrankenkassen (GKK) gern von der strengen Seite. Zuletzt schon musste ein Vater bis vors Höchstgericht gehen, um von der Wiener GKK Geld zu erhalten (das Rechtspanorama berichtete am 8. April). In einem anderen Fall will nun die Oberösterreichische GKK nicht zahlen. Sie meint, dass der Vater seine Tochter nicht rasch genug nach der Geburt an der Wohnadresse der Eltern angemeldet habe. Aber wie schnell muss man ein Baby wirklich anmelden, um nicht alle Ansprüche aus dem Papamonat zu verlieren?

