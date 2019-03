EOOS vertritt Österreich mit einem revolutionären Klo

Alles fließt. Spätestens seit Heraklit kann man sich irgendwie mit diesem Gedanken anfreunden. Aber woher, wohin und wieso das alles – nicht so wichtig. Wird sich schon jemand darum kümmern. „Flush and forget“, fällt dem Designer Harald Gründl dazu ein. Vor allem weil diese große Taste in der Toilette dazu verführt: Einfach drücken und die Probleme sind wie weggespült. Ein paar Hundert Kilometer weiter jedoch, an einer Flussmündung, stirbt das Meer. Auch am Stickstoff, das mit dem Urin ins Abwasser gelangt. Ein Zusammenhang, den man nicht allzu leicht herstellt, wenn man auf dem Klo sitzt und über den Zustand der Welt reflektiert. Auch weil er sich nicht so plakativ abbilden lässt wie etwa eine riesige Plastikinsel im Meer oder andere Katastrophen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.03.2019)