Die Arche der alten Obstsorten

Noch ist es hier recht kahl. Die vielen dünnen Bäumchen fallen in der vorwiegend braunen Landschaft kaum auf. In ein paar Wochen wird das hier schon anders aussehen. Nur im Glashaus, da grünt es auch jetzt schon, besser gesagt den ganzen Winter hindurch. Dort sind nämlich die vielen, teils bis zu 25 Jahre alten Zitrusbäume untergebracht, etwa eine Zitronatzitrone mit besonders großen Früchten oder auch die Sorte Buddhas Hand, deren Frucht an eine Hand mit vielen Fingern erinnert.

