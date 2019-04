Wagyu, Foie gras und Gold: Ein Luxusburger aus Tokio

Da muss die Burgerliebe schon sehr groß sein: Ganze drei Kilogramm schwer ist die Luxus-Variante von Küchenchef Patrick Shimada, der im Restaurant "The Oak Door" im Grand Hyatt Tokio aufkocht. Dabei muss man nicht nur Hunger mitbringen, sondern auch ein gut gefülltes Geldbörsel. Denn der XXL-Burger schlägt mit knapp 900 Dollar, umgerechnet etwa 800 Euro, zu Buche. Dafür gibt es dazu auch eine Flasche Wein.

Nur die besten Zutaten. Und davon viel. So die Devise beim "Golden Giant Burger". – (c) APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU (CHARLY TRIBALLEAU)

Nur das Beste vom Besten

Aber warum ist der Burger-Koloss so teuer? Die Zutaten haben es in sich. Goldflocken, japanisches Wagyu-Rindfleisch, Foie gras und Trüffel kommen in den "Golden Giant Burger", der 15 Zentimeter hoch ist und einen Durchmesser von 25 Zentimetern misst.

Der Burger misst einen Durchmesser von 25 Zentimetern. – (c) APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU (CHARLY TRIBALLEAU)

Für die dekadente Kreation gibt es übrigens einen Grund. Der Burger wurde anlässlich der Krönung des Kronprinzen Naruhito im nächsten Monat kreierte. Der Burger wird ab der Krönung am 1. Mai bis Ende Juni auf der Karte stehen.

Japans derzeitiger Herrscher Kaiser Akihito wird Ende April abdanken und ist somit der erste lebende Monarch in 200 Jahren, der den Chrysanthementhron an seinen Sohn weitergibt.

(chrile )