Marillenmarmelade: Nachhilfe von Staud's

Marillenmarmelade ist bei uns zu Hause eine Weltanschauung. Mein Mann will sie mit einem Hauch von Rum und ganz flüssig, ich habe sie gerne passiert, definitiv ohne Rum und nicht rinnend, meine Kinder haben gerne Stücke drin. Nachdem ich die einzige in der Familie bin, die einkocht, müssen die anderen nehmen, was sie bekommen. Nämlich meine Variante der Marillenmarmelade. Diesmal bekomme ich ein meisterliches Coaching: Stefan Schauer von Staud's steht mir mit Rat und Tat zur Seite.

Zutaten

1,5 kg vollreife Marillen

500 g Gelierzucker 3:1

Saft 1 Zitrone

Zubereitung

Marmelade-Gläser mit kochendem Wasser ausspülen, trocknen lassen. Die Marillen entsteinen, pürieren und passieren. Mit dem Gelierzucker, dem Zitronensaft und der Vanille in einen Topf geben, zum Kochen bringen, unter Rühren so lange kochen, bis die Masse leicht geliert.

Probe: Mit einem Kochlöffel ca. 1 TL Marmelade auf einen kleinen Teller geben, Teller kippen. Wenn die Marmelade nicht rinnt, ist sie fertig. Marmelade in Gläser füllen, den Deckel gut verschrauben und kopfüber stellen. Nach 10 Minuten umdrehen und auskühlen lassen.

Zeit: 30 Minuten