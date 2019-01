Rezept: Gebackener Kürbis mit Dukkah und Granatapfel

Für zwei Hauptgangsportionen:

700 g Kürbis, z. B. Butternuss

4 EL Olivenöl

1 EL Koriandersamen

1 EL Kreuzkümmelsamen

1 EL Hanfsamen

2 EL Kürbiskerne

2 EL Sonnenblumenkerne

2 EL getrockneter Thymian

1 EL Meersalz, schwarzer Pfeffer

1 EL Schwarzkümmelsamen

4 EL gehackte Pistazien

1 kleiner Granatapfel

Backrohr auf 200 C vorheizen. Kürbis halbieren, zuputzen. In Schnitze von ca. 1 cm Dicke schneiden. Nebeneinander auf einem Blech auslegen. Mit Öl beträufeln, mit Pfeffer würzen, ca. 30 min backen, bis sie weich sind. Koriander und Kreuzkümmel in einer mäßig heißen, trockenen Pfanne ein paar Minuten rösten. Hanfsamen, Kürbis- und Sonnenblumenkerne zugeben, 5 min unter Rühren rösten. Thymian und Salz einrühren, dann die Mischung im Mörser grob zerstoßen. Schwarzkümmel und Pistazien unterziehen. Granatapfelkerne herauslösen. Wenn der Kürbis aus dem Ofen kommt, mit den Granatapfelkernen und ca. der Hälfte der Gewürz-Nuss-Mischung bestreuen. Sofort servieren. Restliche Würze in einem Schraubglas aufbewahren.



"Mit der Jahreszeit klarkommen" lautet eine Überschrift. Schaffen wir, Nigel Slater! "Das Wintertagebuch", Dumont, 39,10 Euro.