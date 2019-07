Stilkritik: Mit Hoodie ins Parlament

Ein neuer Stil in der Politik äußert sich auch in Kleidungsdingen. Nico Semsrott will im EU-Parlament stets Kapuzenpullis tragen, Cicciolina zog spärlich bekleidet in den Wahlkampf. Und Österreich könnte bald eine Parlamentarierin mit eigener Modelinie bekommen.